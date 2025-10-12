Изградиха 8 нови къщи за пострадалите от пожарите в село Воден

Осем нови къщи са изградени за пострадалите от пожарите в крайграничното село Воден.

Допълнително са закупени две, а друга е в процес на завършване, съобщи кметът на община Болярово Христо Христов, цитиран от БНР. Той се надява за зимата голяма част от новоизградените жилища да са обитаеми:

"Направихме възможното-удължихме с една година ползването на фургоните до септември 2026 година. Всички тези фургони ще бъдат запазени към домакинствата, но аз се надявам една голяма част от хората да влязат до края на годината в тези нови къщи, които са изградени. В една част от тях се извършват довършителни работи, други са вече годни за обитаване."

При пожара през юли миналата година 13 семейства загубиха домовете си. Около един милион лева от дарения и обезщетения постъпиха в община Болярово за възстановяване след бедствието.

Закупени и предоставени бяха мебели и домакински електроуреди за обзавеждане на новите домове, припомнят от община Болярово.