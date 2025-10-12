Вял интерес към изборите в Пазарджик-едва 8 % гласували досега

Към 11.00 ч. едва 8,07 % са упражнили правото си на глас на изборите за общински съветници в Пазарджик. Това съобщиха от местната Общинска избирателна комисия. Това са 7823 избиратели, отишли преди обяд до секциите, за да гласуват.

Общият брой на избирателите в общината е 96912 души, които трябва да гласуват в 151 секции в града и 31 населени места от общината.

Частичните избори за общински съветници се провеждат в Пазарджик днес, след като преди месеци Върховният административен съд потвърди решението на местните магистрати за недействителност на резултатите от изборите за местни органи на самоуправление, проведени на 5 ноември 2023 г.