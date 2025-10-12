ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С кои мазнини е най-добре да се готви

Центърът на София е затворен до 16 ч заради "Маратон София 2025"

Маратон Снимка: pixabay

Центърът на София и на 12 октомври е затворен заради провеждането на „Маратон София 2025".

Центърът на столицата, включително площад „Народно събрание" и маршрута към тунела на „Люлин", са затворени за движение до около 16 часа.

Очаква се участие на хиляди бегачи, сред които елитни атлети от Кения и Мароко. В челната петица вече има и български състезател. Имената на победителите ще бъдат обявени след 11:30 часа.

Историческата сграда на парламента е символично място за старта на маратона – първото му издание се провежда през 1983 г., съобщава NOVA.

Жителите и гостите на столицата се призовават да планират маршрути, различни от центъра, за да избегнат затруднения в движението.

