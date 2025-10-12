Условна присъда договори трафикант, хванат да прекарва 11 нелегални мигранти край Пловдив

Били афганистански граждани, имало и непълнолетен

С условна присъда от година и единадесет месеца с изпитателен срок от 4 г. се сдоби трафикант, хванат да превозва през територията на България 11 афганистански граждани незаконно.

На 14 юни м.г. той, заедно с други трима мъже, били спрени от органите на реда на 116 км на магистрала "Тракия" край Пловдив в посока София. В автомобила били открити чужденците без документи, а сред тях имало и непълнолетен. Те били превозвани по начин, застрашаващ живота им.

Той е български гражданин. Признал е вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив. Ще трябва да плати и на ГДБОП 335 лева за разноските по делото.