ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев: Данъците не трябва да се пипат, труд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21484398 www.24chasa.bg

ГЕРБ чака ИТН да изтегли законопроекта за личния живот

2248
Деница Сачева

От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ", предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена още в петък, но към момента проектът за промяна на наказателния кодекс остава в деловодството на Народното събрание.

Деница Сачева от партията коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане, информира NOVA.

„Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване на свободата на словото", добави Сачева.

Деница Сачева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници