Дефилир на духови оркестри в памет на маестро Камен Луков огласи родното му село Копиловци

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Maршовете на маестро Камен Луков, оставил трайна следа в музикално наследство на България, придадоха тържественост на честването на неговата 150-годишнина от рождението му. Наследниците му от Франция почетоха събитието в родното му село Копиловци. Тук бяха и областният управител на Монтана Калин Хайтов, кметът на община Георги Дамяново Нина Петрова и видинският митрополит Пахомий. Държавният архив в Монтана организира изложба със стари фотоси за живота и делото на композитора в читалището. Монтанското село Копиловци бе домакин и на второто издание на прегледа на военните духови оркестри и духови оркестри от Северозападна България.

Капитан Луков е български офицер, диригент, композитор и учител. Участник е в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. Събитието събра след 50 години за първи път наследници на маестрото. От България това бяха Мирослав Аначков и неговата сестра Йонка Евтимова, деца на Георги, внук на Камен Луков.

Името му е нещо значимо и достойно за паметта на един такъв български офицер, композитор и капел майстор на един от прочутите български полкове, които участват в трите войни. Камен Луков е пример за подражание и патриотизъм, припомниха местните.

Емануел Мас е правнук на Камен Луков. Неговият баща е син на Михаил Луков, емигрирал във Франция.

Камен Луков написва над 100 музикални творби. „Весели в боя" е церемониалният марш на Българската армия, каза подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и началник на Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

Камен Луков е човекът, създал най-много маршове, песенни маршове. Негови образци до ден днешен се изпълняват.