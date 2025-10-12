Радан Кънев пред "Франс 24": Нашият президент застъпва изтънчена проруска линия

Руската пропаганда в България е навсякъде. Тя е както в социалните мрежи, така и в мейнстрийм медиите, но и на високо политическо ниво. Това заяви евродепутатът Радан Кънев пред публицистичното предаване „Тук е Европа" на „Франс 24"

Евродепутатът даде и конкретен пример с позицията на Румен Радев.

„Нашият президент застъпва една изтънчена проруска линия. Имаме и проруски партии. От време на време казвам, че в управляващата коалиция участва и БСП, която винаги е била проруска", заяви Кънев и подчерта, че „положението е много сериозно", съобщи БГНЕС.

Той коментира и актуалната политическа ситуация в страните от Централна и Югоизточна Европа, за които има сигнали, че са изложени на силен руски натиск, целящ да предизвика вътрешнополитически сътресения. Според евродепутата категорично има едно „разлюляване на положението" в тези страни, но във всяка една от тях има специфични обстоятелства, които трябва да се отчитат. „В България историческите чувства пораждат проруски симпатии. В Румъния случаят е съвсем различен. Можем да забележим пропаганда и в източните германски провинции, която е много масирана и ефективна", обясни Радан Кънев. І БГНЕС