За ден хванаха 17 пияни и 9 дрогирани да шофират по пътищата на страната

12 712 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 15 452 водачи и пътници. Съставени са 3489 фиша и 598 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 8 - с над 1,2 на 1000, а други 9 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират деветима, един е отказал тестване.