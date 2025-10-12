Погнаха двама предполагаеми купувачи на гласове в Огняново, те се заключиха в колите си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В село Огняново са задържани два автомобила на предполагаеми купувачи на гласове на изборите за общински съветници в Област Пазарджик.

В момента в село Огняново има голямо струпване на хора в ромската махала. Тук местите хора са задържали двама предполагаеми купувачи на гласове, които са успели да се заключат в автомобилите си и така са престояли един час.

Преди малко полицията извади от двата автомобила двама млади мъже, които отрекоха да са търговци на гласове, съобщи БНР.

В момента полицията извършва обиск. В единия от автомобилите в предната част е открита полицейска значка, но към момента не се знае дали е фалшива, или не.

Буквално преди минути, току-що бе извадена и малка чанта с пари. Не знам каква е сумата, но по моя лична преценка не става въпрос за голяма сума.

Иначе, преди два часа в Огняново е имало залпово гласуване. Над 300 души за кратко време са упражнили правото си на глас.

В момента по секциите в Огняново е спокойно. Оставам тук, за да проследим как ще приключи тази полицейска проверка и как точно ще се развие тази странна ситуация.

Що се отнася до общината, гласуването в Пазарджик и към този час е слабо. Не е така в 30-те села.

Остава засиленото полицейско присъствие.

От полицията съобщиха, че продължават да получават сигнали за купуване на гласове, които се проверяват.