Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в ...

Товарен влак прегази и уби служител на БДЖ на гара Мездра

Гара Мездра. Снимка Архив

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства. На път за болницата мъжът е починал. Започва разследване по случая. Това е пореден инцидент с влак, завършил с фатален край. Преди няколко дни влак прегази 21-годишен велосипедист на прелез в Пловдив.

