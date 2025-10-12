Товарен влак прегази и уби служител на БДЖ на гара Мездра

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства. На път за болницата мъжът е починал. Започва разследване по случая. Това е пореден инцидент с влак, завършил с фатален край. Преди няколко дни влак прегази 21-годишен велосипедист на прелез в Пловдив.