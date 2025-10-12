"Топлофикация София" изтегля със седмица спирането на топлоподаването за блокове в ж.к. "Дружба 2"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още БТА, позовавайки се на "Топлофикация София".