ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21485027 www.24chasa.bg

"Топлофикация София" изтегля със седмица спирането на топлоподаването за блокове в ж.к. "Дружба 2"

1096
Жителите на Дружба протестираха няколко пъти. СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА НА ДРУЖБА 2

"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още БТА, позовавайки се на "Топлофикация София".

Жителите на Дружба протестираха няколко пъти. СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА НА ДРУЖБА 2

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници