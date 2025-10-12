ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в ...

32 пожара са потушени в страната за ден, един човек е пострадал

Общо 32 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие Снимка: Архив

Общо 32 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Жена на 45 години е пострадала при възникването на пожар в мазе в кв. „Братя Миладинови" в Бургас.

Пожарникарите са реагирали на 65 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 10 пожара. Част от тях са били в жилищни и промишлени сгради, транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 22 пожара, от които четири - в сухи треви, горска постеля и храсти, 13 - в отпадъци, три - при повреда на готварски уреди, комини.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са оказали съдействие при катастрофи, спасяване на животни, отводняване, отстраняване на опасни предмети.

Регистрирани са три лъжливи повиквания, посочва БТА.

