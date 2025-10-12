5-ма задържани в с.Огняново по подозрение за купуване на гласове

Сигнал за евентуално купуване на гласове е подаден днес на телефон 112 за село Огняново. На място незабавно са изпратени екипи на жандармерията и на Областната дирекция на МВР – Пазарджик, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на полицията в областния град.

По първоначална информация, сигналът е бил за два леки автомобила с пловдивска и старозагорска регистрация, които са спрели целенасочено в центъра на селото с цел купуване на гласове. Полицейските служители са извършили проверка на превозните средства и личен обиск на трима души, намиращи се в тях.

В хода на последвалите действия са задържани още две лица, за които има данни, че може да са съпричастни към случая. В момента се установява тяхната самоличност, а работата по случая продължава.

Общо 15 сигнала за нарушаване на изборното законодателство са постъпили в ОИК-Пазарджик до този час. Главно става въпрос за опити за незаконна агитация в изборния ден. Някъде са слагани отметки пред имена на конкретни кандидати за общински съветници на информационните табла пред входовете на СИК-овете, предимно в селата.

ОИК-Пазарджик е реагирал на всеки постъпил сигнал и към момента проблемите са отстранени. Всички СИК работят нормално, след като в някои се наложи замяна на членове, след неявяване на други.

От Избирателната комисия потвърдиха, че имат готовност да пренасочват сигнали и жалби по компетентност към полиция и прокуратура.