Военен от Казанлък бяга с АТВ от полицаи, излъгал на телефон 112, че е откраднато

Не спрял и подал фалшивия сигнал, защото го било страх - нямал "Гражданска отговорност" и преглед и не си носил книжката

Военнослужещ от Казанлък опитал да избяга от полицейска проверка и подал неверен сигнал на телефон 112, че АТВ-то му е откраднато. След случилото се получил Наказателно постановление, с което бил глобен 2000 лв. То обаче е било отменено от Административния съд в Стара Загора по искане на прокуратурата и мъжът бил изправен пред Военния съд в Пловдив. Там обаче отново се сдобил с парична санкция, но по-малка.

На 31 октомври м.г. полицейски екип патрулирал из града, когато около 15,25 ч. служителите на реда забелязали водач на АТВ да кара без каска. Последвали го и когато били достатъчно близо, за да прочетат регистрационния номер, подали звуков и светлинен сигнал за спиране. Шофьорът чул сирената, обърнал се и видял патрулката, но вместо да спре, подал рязко газ.

Започнало преследване по улиците на Казанлък. Мъжът с АТВ-то стигнал до междублоково пространство, където зарязал превозното средство и се укрил. Полицаите се обадили на дежурния, който им разпоредил да останат на място. Малко по-късно им звъннал и съобщил, че АТВ-то е обявено за откраднато на телефон 112 в 15,45 ч.

Шофьорът се върнал, докато екипът бил още там. Униформените го познали и го придружили до Районното управление, а той признал, че е карал превозното средство. Обяснил, че се уплашил, понеже АТВ-то нямало застраховка "Гражданска отговорност" и годишен технически преглед. Освен това водачът не носил шофьорската си книжка. Затова не спрял и подал фалшивия сигнал.

В деня на случилото се получил два акта, а след около 2 месеца му бил съставен още един - за невярното обаждане. Платил всичко, но последната санкция била отменена и през септември се изправил пред Военния съд. Макар магистратите в Стара Загора да се съгласили, че има предпоставки да се ангажира административно-наказателна отговорност, в Пловдив той е бил освободен от наказателна отговорност и получил 1000 лв. глоба. Наказанието подлежи на обжалване и протест пред Военно-апелативния съд в София.