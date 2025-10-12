Васил Терзиев: Битката за боклука я започнахме от ден първи

Данък смет щеше да се увеличи по две и всеки човек щеше да го усети, ако бяхме приели офертата за 420 лв. за тон боклук, коментира кметът на София Васил Терзиев в "120 минути" по bTV във връзка с кризата със събирането на отпадъци в столицата.

По думите му скока в цената - от 144 лв. за тон до 420 "не е пазарна цена и спрямо прогнозната и спрямо която и да е цена в другите европейски и балкански стойности".

"Прогнозната цена включва всички инвестиции в техника и печалба - по две и отгоре е малко странно да заложиш", отбеляза той. По думите му ако имаше заложен таван на цената при конкурса "щеше вероятно всички оферти да са около тавана, но това не е проблема".

"Проблемът е непазарните инструменти, с които се натиснаха и се отстраниха участниците. На едната фирма ѝ запалиха камионите и тя отказа в зона 6 да си отвори офертата, а на другата турска фирма ѝ взеха лиценза", обясни Терзиев, и допълни, че освен това "българската фирма в позиция 3 - единствената, която кандидатства, избра да не си отвори ценовата оферта". Според него "всички тези странности и останалите неща като бавенето на процеса, бяха много абсурдни".

"Важно е да се знае, че има две важни единици в сметопочистването - едното е общинското предприятие - завода за боклук СПТО, което се борим от ден едно да заработи, там заварихме всякакви измами по веригата - битката за боклука я започнахме от ден 1".

"Другото дружество, на което гласувахме заем, което евентуално да поеме Люлин и Красно село, това е общинското дружество "Екострой" - там ръководната дейност е на Столичния общински съвет (СОС)", коментира още кметът.

"За разлика от завода за боклук, където ясно може да се види след като съм застъпил дали има подобрение, общинските дружества не са пряко под мой контрол", отбеляза той.

За това можеше ли по-рано да се обяви търг, Терзиев коментира: "Можеше сигурно с няколко месеца, но можеше и агенцията за обществени поръчки да не го бави 3 месеца".

А за това кога е разбрал за порочните практики в търга, Терзиев поосочи: "Когато пламнаха камионите, когато отстраниха другата фирма и когато отказаха да се отварят ценовите оферти - не е нормално на някой от участниците на някого да се запалят камионите". Запитан за офертата на турската компания за район 4, кметът отбеляза, че е била около 190 лева.

"Искам да благодаря на всички доброволци, които бяха част от решението, а не от проблема - тези, които се погрижиха в София да е чисто. И на общините, които ни помогнаха, искам да изкажа едно голямо благодаря", каза още той.

"Колегите от завода за боклук казаха, че не са виждали по-чист боклук, тоест няма от други общини стар боклук, няма земни маси, няма строителни отпадъци, гражданите много по-съвестно са подходили", отбеляза той.

Запитан какви са действията, за да не се стига отново до подобна криза, Терзиев посоми: "Директно договаряне, укрепване на "София Екострой" и предприятието за третиране на отпадъци. При директно договаряне може да поканиш и фирми, при които общинските съветници не са участвали досега".

Терзиев е категоричен, че "ние гоним прогнозната цена и надолу".

"Игра на котка и мишка е, когато имаш срещу себе си организирана дейност за постигане на много висока цена, ние не можем да се примирим с това и затова се борим с всички инструменти", посочи още той.

Запитан какво би направил, ако единствената фирма излезе с по-ниска цена, Терзиев обясни: "Аз искам максимално добра услуга на качествена цена, само това ме интересува".

За отказа на помощ от правителството кметът коментира, че се надява да няма нужда то да се включва, и допълни: "Това, което може да направи, е да не блокира столицата по много направления. Ощетени сме по програмата за подпомагане на общините от държавния бюджет - за десетки програми не ни плащат".