Как се стигна до драматичната раздяла на Иво Сиромахов и Слави Трифонов (Обзор)

Никой не издаде сам ли си тръгна от 7/8 тв писателят след 30 г. съвместна работа и приятелство

Един непросъществувал закон сложи край на близо 30-годишното сътрудничество на Слави Трифонов и писателя Иво Сиромахов. Гневната публична позиция на Сиромахов за закона на партията на Слави “Има такъв народ”, ограничаващ свободата на словото, стана причина той вече да не е част от екипа на “Седем осми” тв.

Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия “Седем осми”. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат, написа в събота Сиромахов. Публикацията му дойде ден след като си позволи да критикува закона на ИТН с публикация, в която лично се обръща към Тошко Йорданов - един от вносителите на законопроекта, близък на Слави и шеф на парламентарната група на ИТН. В публикацията си той определя проекта като “мракобесен” и упреква Йорданов, че не го е грижа за свободата на словото. Пита и кое от обещанията си са изпълнили - намаляването на депутатите на 120, смъкването на партийната субсидия на 1 лев, пряк избор на главния прокурор от гражданите и други.

От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно, не закъсня и отговорът на Трифонов в събота. Часове по-рано опита да се защити, като изреди някои от грозните жълтини, излизали през годините по негов адрес, но само ядоса още повече зрителите си с изречението “Ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват”.

Сагата започна в сряда, когато стана ясно, че във вторник в 17,50 часа ИТН са внесли промени в Наказателния кодекс, с които пращат в затвора за до шест години журналисти, а и обикновени граждани, изнесли иформация за личния живот на някого, включително и на политици. Има и глоба от две до пет хиляди лева. Предвижда се дори използване на специални разузнавателни средства. Още в четвъртък проектът мина на първо четене в правната комисия, но още там депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев го критикува сериозно и отказа да го подкрепи. Още същия ден проектът срещна голям негативен отзвук и в петък сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медиите, че ИТН ще си оттеглят предложението. Разказа, че сутринта лично е звъннал на Трифонов и се оказало, че има пасажи, неприемливи и за двамата. Каза му и “огромно благодаря” за разбирането и увери, че това не може да внесе напрежение в коалицията. Все пак до края на работната седмица законопроектът не беше оттеглен, а в неделя пред БНР Деница Сачева съобщи, че и ГЕРБ още чакат.

Иначе в комисията подкрепа дойде от коалиционните партньори БСП, “Възраждане” и “ДПС - Ново начало”, но само техните гласове не стигат, за да мине.

Така този непросъществувал закон стана причина за раздялата на Иво Сиромахов и Слави Трифонов, които работят заедно още от преди началото на “Шоуто на Слави” през 2000 г. Там Сиромахов работи през всичките 19 години до края му като главен сценарист, а когато се налагаше, заместваше Трифонов като водещ. След като трупата се премести в собствена телевизия, титулярен водещ на “Вечерното шоу на Слави” е Иво Сиромахов. До миналата година и Тошко Йорданов водеше предаване - “Студио Хъ”.

От публикациите на двамата не става ясно дали Сиромахов си е тръгнал сам, или е бил уволнен. Под постовете му обаче има голяма вълна от подкрепа. Първият му пост, в който се обяви срещу закона, събра над 64 хил. харесвания само за два дни, а под съобщението за напускането си го поздравиха близо над четири хиляди души, сред които депутатът Явор Божанков, продуцентът Георги Тошев, писателят Захари Карабашлиев, актрисата Мария Касимова и много почитатели.

Сериозна критика дойде от опозицията, а Лена Бориславова използва повода, за да напомни на Трифонов, че ѝ дължи 20 хил. лева, защото го осъди заради подигравателната и унизителна песен за нея, пусната от телевизията му. Сега той обаче обжалва.

Сиромахов не е първият, напуснал близкия кръг на Трифонов и продукциите му. Преди него го направиха продуцентът Евтим Милошев, сценаристът Росен Петров, Любен Дилов-син, някои от актьорите и музикантите му.

