С голи снимки изнудил жертвата си 14-годишният, изнасилил момиче в Асеновград

Пострадалата искала да ги изтрие, той я заплашил, че ще ги разпространи, ако не спи с него

Направил го в парк, а негов приятел снимал всичко на видео

Голи снимки използвал тийнейджърът от Асеновград, изнасилил непълнолетно момиче, за да изнуди пострадалата. Той ѝ казал, че ще ги разпространи и така я принудил да иде с него в парк, където извършил престъплението.

Както "24 часа" вече писа, действията се разиграли на 16 октомври м.г., когато момчето било на 14 г. Получил 4 м. условно с 2-годишен изпитателен срок. Районният съд в Асеновград му присъдил и разноските - 1511,46 лв. за експертизи и 2000 лв. за адвокат на пострадалата.

Двамата се познавали от дълго време - преди да се запишат в различни асеновградски училища, били заедно в селско школо. Поддържали комуникация през различни мобилни приложения, като момичето пращало на момчето различни снимки, включително голи.

В деня на изнасилването девойката си тръгнала сама от училище около 13 ч. В заведение наблизо срещнала своя познат и негов приятел. Заговорили се, след което се преместили в друго кафене. Идеята на момичето била да накара момчето да изтрие нейните снимки. Младежът не показал телефона си, но казал, че ги пази и има планове да ги разпространи. Казал, че ще ги изтрие единствено при положение, че тийнейджърката спи с него. Тя се страхувала и не искала да го прави, но се съгласила, за да бъдат изтрити снимките. Момчето дори предложило на своя приятел също да се възползва от нея, но той отказал.

Тримата излезли и стигнали до парк, намиращ се зад Палеонтологичния музей, където в този момент нямало хора. Тийнейджърът ѝ казал да си свали панталоните, тя отказала, но той я дръпнал за ръката и я принудил. След това започнал да прави секс с нея, като до този момент тя била девствена. Момичето няколко пъти молило момчето да спре и казвало, че го боли. Всичко това видял стоящият наблизо приятел на подсъдимия, който, накаран от него, направил няколко клипа и снимки с телефона си.

След като приключил, изнасилвачът предупредил жертвата си да не казва на никой какво е станало. Момичето си тръгнало разплакано, а двете момчета започнали да се смеят. Подсъдимият поискал от "оператора" да му прати снимките и видеата, но това така и не станало, тъй като другият младеж ги изтрил щом се прибрал вкъщи.

Първоначално пострадалата запазила в тайна случилото се, тъй като била разстроена и се притеснявала да сподели на своята баба, с която живеела. На другия ден обаче разказала на своя приятелка и събрала смелост да отиде в Районното управление.