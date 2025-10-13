Зависима от хазарта или просто измамница е бившата банкерка, завлякла Мартин Петров

Седем години след като гръмна скандалът с източената сметка, Ирина Аткова получи 15 г. затвор на първа инстанция

Предстоят още две

Футболната легенда Мартин Петров става жертва на брутална измама от банкерката, която, вместо да се грижи за неговите финанси, спечелени на терена, ги задига. Скандалът гръмна преди седем години. Частична развръзка се получи преди дни, когато Софийският градски съд осъди бившата банкерка Ирина Аткова на 15 години затвор за това, че е източила 1,8 млн. лева от сметките на бившия национал. Тя също така е наказана с конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за 15 години.

Ирина Аткова беше изчезнала през лятото на 2017 г., когато Мартин Петров открива “ямата”, зейнала в банковата му сметка. Всъщност 10 месеца по-рано тя вече била уволнена, но пред него продължавала да твърди, че още работи в банката. През 2020 г. бившата банкерка беше обявена за издирване от Интерпол с червена бюлетина, година по-късно името ѝ изчезна от видимите списъци на международната полицейска организация. През годините медийни публикации я пращаха в Кипър и Южна Африка.

Докато скандалът с парите на Мартин Петров гърмеше с пълна сила, пред “България днес” звездата на попмузиката ни Богдана Карадочева призна, че и тя била завлечена от същата банкерка. Нямало как обаче да търси правата си по съдебен път, защото всичко било на основата на лична договорка.

Пак тогава се появиха и публикации, че познати на бившата банкерка твърдели пред разследващите, че както тя, така и съпругът ѝ били хазартни личности и най-вероятно са проиграли част от парите. Дали това е така, не може да се каже, факт е обаче, че спестяванията на Мартин Петров липсват в банковата му сметка. Всъщност той беше категоричен, че

липсата е 3,8 млн. лв., но сега магистратите приемат 1,8 млн. лв.

Това обаче не е краят на съдебно-банковата драма. Присъдата може да се обжалва, защото делото е приключило само на първа инстанция.

Скандалът започна през 2017 г., когато се разбра, че от сметките на футболиста са изчезнали 3,8 млн. лв. Той заведе и гражданско дело срещу банката, но то беше спряно заради досъдебното производство, защото в онзи момент всички документи бяха в прокуратурата.

Обвинителният акт беше внесен в края на 2023 г., т.е. шест години по-късно. Именно по него е постановената сега осъдителна присъда. Наказанието е само за част от претендираните от Петров средства.

Аткова била негов личен банкер от 2010 г.

“Задълженията ѝ били експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи

Оперирането с техни средства било извън правата и задълженията на подсъдимата”, обясняват от прокуратурата.

Бившият национал бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и личната му банкерка. Право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

Тъй като до 2017 г. футболната легенда играе в различни отбори от Испания и Англия, не си идвал често у нас. Отивал до банката при редките си завръщания в България.

Ирина Аткова обикновено била с него, когато той теглел пари на каса, и казвала на касиерите какво да правят. Тя много

обичала да демонстрира

пред колегите си, че е много близка с Мартин Петров. Фамилиарничела, така че те да останат с впечатление, че едва ли не той и има страхотно доверие.

Възползвайки се от изградените помежду им отношения, през първата половина на 2010 г. тя предложила на футболиста да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ.

За тази цел Мартин Петров издал пълномощно на Ирина Аткова. Той обаче настоявал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя

искала да оперира с по-големи суми

Затова решила да отклонява средства от сметките му към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26 януари 2012 г. до 16 юни 2017 г. чрез съставяне и използване на неистински документи, в това число и електронни (нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод), както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента),

заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи.

По този начин без правно основание тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв. Дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи общо 413 788,82 лв. Това Ирина Аткова направила цели 52 пъти. Документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, посочва съдът.

Отделно от това за времето от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г. с цел да набави за себе си имотна облага заблудила различни банкови служители, че е помолена от Мартин Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми. Като малко след това уж щяло да бъде надлежно разписано “нареждане-разписка”.

Това тя направила 62 пъти и причинила на Мартин Петров вреда

в общ размер на 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, казва съдът и за това обвинение.

“Проведено е съдебно следствие по общия ред чрез събиране и проверка на приобщените в хода на досъдебното производство доказателства”, обясниха от прокуратурата.