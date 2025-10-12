Товарен кораб с украински моряци потъна в Черно море на 140 мили от Варна

В Черно море, на около 140 мили източно от Варна, е потънал плаващият под флага на Камерун кораб за генерални товари EILEEN, съобщи maritime.bg. Днес, малко след 13 ч., от построения през 1993 г. плавателен съд с дедуейт 3092 т. е подаден сигнал за нахлуване на задбордна вода.

Капитанът е разпоредил екипажът да напусне кораба, който е потънал във водите на Черно море. Няма данни за пострадали сред 10-членния екипаж, съставен от моряци от Украйна. Мъжете се евакуират на два спасителни плота.

Офшорният снабдителен кораб MURAT ILHAN, който се е намирал най-близо до бедстващите, е насочен към района. Украинският екипаж на EILEEN е прехвърлен на борда му.

EILEEN е кораб за генерални товари, построен през 1993 г. Съдът се менажира от компания, базирана в Одеса, Украйна. Последна инспекция на кораба е извършена в Измаил, Украйна, като са установени пет несъответствия по BSMoU. Корабът е задържан при инспекции през юли в Поти, Грузия, през юни – в Астакос, Гърция, както и през март в Тузла, Турция за множество несъответствия.

EILEEN е част от флота стари плавателни съдове, експлоатирани в Черно море, заради които Международната федерация на транспортните работници (ITF) определи морския басейн като „море на срама".

Определението бе дадено преди повече от десетилетие в доклад на ITF заради големия брой компании, опериращи подстандартни кораби във водите на нашето море. През тези години бяха многобройни случаите на изоставени моряци в редица черноморски пристанища, включително у нас, като бяха регистрирани и поредица от тежки морски произшествия, включително със загинали моряци.