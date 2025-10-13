Осъдена за стоки ментета на световни брандове пак продава онлайн – позира в ТикТок с дрехи без марки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГДБОП иззе над 1700 фалшиви артикула при втория арест на пловдивчанката, а при първия 2022 г. от МВР съобщиха, че незаконно брандираните стоки са за стотици хиляди левове

Пловдивчанката Силвия Апостолова, която наскоро беше осъдена за продажба на дрехи и аксесоари менте, отново продава облекла.

Проучване на “24 часа” показа, че 40-годишната жена продължава да търгува онлайн, както и преди. Тя никога не е имала физически магазин, а използва само интернет платформи.

В момента Апостолова публикува видеа в ТикТок, позирайки с дрехите, но този път по тях липсват логата на известни световни марки.

На 11 март т.г. беше проведена

специализирана полицейска акция от служители на ГДБОП

В склад на бул. “Шести септември” в Пловдив, ползван от Апостолова под наем, бяха открити и иззети близо 1700 артикула с логата на популярни марки. Сред тях имало брандирани блузи, тениски, ризи, обувки, чанти и аксесоари без разрешението на притежателите на правата.

След акцията Районната прокуратура в града пое случая и ѝ повдигна обвинение. Апостолова излезе на свобода срещу парична гаранция от 15 хил. лв.

Шест месеца след акцията на ГДБОП пловдивчанката призна вината си за престъплението и сключи споразумение с прокуратурата.

Тя получи условна присъда от година и половина с изпитателен срок от 48 месеца, както и глоба от 5 хил. лв. Снимка, публикувана през 2024 г. в страницата, в която Апостолова продавала дрехите ментета. Снимка: Фейсбук

Това обаче не е първият път, в който Апостолова престъпва закона по отношение на марковите стоки. На 7 октомври 2022 г. служители на отдел “Икономическа полиция” в Пловдив задържат 38-годишната тогава жена. Установено е, че като едноличен собственик и управител на търговско дружество тя

разпространява фалшиви маркови дрехи, обувки и аксесоари,

а поръчките на клиентите изпълнявала чрез фирма за куриерски услуги. По предварителни данни става дума за стотици хиляди левове, съобщават от МВР към онзи момент.

Силвия Апостолова е продавала през различни фейсбук страници и поверителни групи дрехи и аксесоари на различни световноизвестни марки, а модел на артикулите е била самата тя.

Днес Апостолова се е преориентирала към нов модел на търговия. Продължава да използва ТикТок и Инстаграм за продажби, но този път представя дрехи, по които няма никакви брандове или обозначения на марки. Във видеата си позира с различни аутфити, които рекламира директно на своята аудитория, използвайки популярността на платформата за достигане до повече клиенти.

Много често пуска видеа на живо в ТикТок и там позира с дрехите, които предлага, и си говори с хората, които коментират. На клиповете се вижда, че 40-годишната жена дори е близка с клиентите си и те са редовни нейни купувачи, защото говори с тях приятелски, а те в коментари я възхваляват. Тя създава цели аутфити, които включват сака, блузи, панталони, обувки и колани.

Продажбите се извършват чрез директни поръчки

Фейсбук страницата ѝ, където фигурират снимки на предлаганите преди време маркови дрехи менте, не функционира от 24 септември 2024 г.

Жената има и поверителна група във фейсбук. Създадена е на 30 декември 2016 г. и е последвана от близо 36 хил. души.

Одобряването на нови членове обаче е трудно – репортер на “24 часа” не беше допуснат до групата. От достъпната информация е ясно, че има нови публикации там – 20 за последния месец, но дали те са от Апостолова, или от друг, няма как да се установи.

От друг неин пост във фейсбук става ясно, че дейността ѝ се разраства - преди дни е пуснала обява, че търси работник за онлайн магазина си за дамска мода. Той ще общува с клиентите и ще опакова поръчаните облекла. Често пловдивчанката позира във фейсбук и инстаграм с фалшивите дрехи, които продава. Снимка: Фейсбук

21 случая на непозволено използване на брандове в Пловдивско

Продажбата на фалшиви стоки в България не е рядкост. Статистика на МВР, предоставена за “24 часа”, показва, че от началото на годината на територията на Пловдив и областта са регистрирани 21 случая на нерегламентирано разпространение на фалшиви брандирани стоки.

В техните рамки са иззети около 4380 артикула, нарушаващи патентното право и интелектуалната собственост. От конфискуваните стоки приблизително 3000 броя са дрехи и аксесоари с неистински търговски марки. Останалата част от артикулите представляват фалшиви парфюми, също означени с незаконно използвани марки.

Според МВР подобни престъпления нанасят сериозни щети на легалния бизнес и подвеждат купувачите.

При дела от този тип законните притежатели на марките и техните представители у нас обичайно не се конституират като страна в процеса, нямат и претенции към злоупотребилите с техните брандове.