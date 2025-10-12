Двама мотористи са в болница след катастрофи в Пловдивско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Едната катастрофа е на пътя от Стамболийски към Триводици, а другата - край Златитрап, станали почти едновременно

Двама мотористи са пострадали при пътни произшествия на територията на Пловдивска област тази вечер, съобщиха за "24 часа" от Спешна помощ.

Инцидентите са станали в много близък период от време, почти едновременно. Едната катастрофа е на пътя от Стамболийски към Триводици, а другата - край Златитрап. И двамата ранени са откарани в болница.

Единият моторист е 34-годишен, самоличността на другия все още не е ясна. Няма информация за причините, довели до произшествията.