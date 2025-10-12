ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испанската полиция задържа 17 души при сблъсъци ме...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21486818 www.24chasa.bg

Двама мотористи са в болница след катастрофи в Пловдивско

24 часа Пловдив онлайн

2316
Две катастрофи с мотористи са станали в Пловдивско. СНИМКА: Архив.

Едната катастрофа е на пътя от Стамболийски към Триводици, а другата - край Златитрап, станали почти едновременно

Двама мотористи са пострадали при пътни произшествия на територията на Пловдивска област тази вечер, съобщиха за "24 часа" от Спешна помощ. 

Инцидентите са станали в много близък период от време, почти едновременно. Едната катастрофа е на пътя от Стамболийски към Триводици, а другата - край Златитрап. И двамата ранени са откарани в болница. 

Единият моторист е 34-годишен, самоличността на другия все още не е ясна. Няма информация за причините, довели до произшествията. 

Две катастрофи с мотористи са станали в Пловдивско. СНИМКА: Архив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници