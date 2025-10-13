Бургас вече диша по-малко прах след масовия отказ от печки на твърдо гориво

Близо 1500 домакинства преминаха на по-екологично отопление за последните 7 г., а новите уреди получиха безплатно

Бургас отбелязва впечатляващи резултати за качеството на въздуха в града след масовия отказ на домакинства от печки с дърва и въглища през последните години. Това се разбра след успешното приключване на проект за смяната им с по-екологични чисти уреди, финансиран по програма LIFE 2017 – Life Action Grant 2017.

Промяната в отоплението започна през октомври 2018 г.

и приключи сега. През този период в рамките на проекта в различни квартали на Бургас са били доставени и монтирани 677 броя отоплителни уреди на пелети, 24 котела на природен газ и 777 климатика, отчетоха от общината.

Всички са получени от домакинствата безплатно с нужния сертификат, че отговарят на високите европейски стандарти. Отказът от ползване на старите печки бе доброволен, като условието към семействата да бъдат подменени с нови бе те да са единственият им източник на отопление.

Проектът е един от най-мащабните примери за европейски механизъм на финансиране в реална подкрепа за хората като крайни бенефициенти и е първият по рода си в България за осигуряване на безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи. Той

обедини усилията на няколко български общини,

сред които и Бургас, които работиха в партньорство за постигане на по-чиста и по-здравословна околна среда.

Така благодарение на инвестициите по програма LIFE 1478 домакинства в морския град получиха възможност да заменят старите и замърсяващи отоплителни печки с модерни, икономични и екологични алтернативни уреди. Това доведе и до изграждане и въвеждане за мониторинг в Бургас на две автоматични измервателни станции за контрол на качеството на въздуха.

“С този проект направихме още една решителна стъпка към по-чист въздух за жителите на Бургас и

доказахме, че това е постижима цел,

когато заедно градим устойчиви политики.

Подобряването на качеството на живот и създаването на по-здравословна градска среда за нашите деца и семейства е наш основен приоритет. Трябва да подчертая, че успешният резултат се дължи и на готовността на гражданите да участват и да заменят уредите си”, коментира кметът на Бургас Димитър Николов.

По данни от общината ключовите резултати от проекта показвали значителна промяна върху качеството на въздуха в града.

38,36% по-ниска средногодишна концентрация на фини прахови частици

и 79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г., отчитат в Бургас.

Специалисти уверяват, че тенденцията е към трайно намаляване на замърсяването от битово отопление, което е основният източник на фини прахови частици.

“Въпреки постигнатия успех за нас чистият въздух е дългосрочна цел и ви уверявам, че Бургас е в готовност и ще продължи да работи по нови проекти по Оперативна програма “Околна среда”, както и по мерки за устойчива градска мобилност” , допълни кметът Николов.

Междувременно бургаски ученици се обединиха за по-зелена и активна градска среда. Това се случи по проект “Подмлади града”, който обединява поредица от инициатива тази насока. В архитектурно ателие, което се проведе в експоцентър “Флора”, ученици от Професионалната гимназия по строителство и архитектура и геодезия “Кольо Фичето” работиха върху концепции за обновяване на градски пространства. Сред предложенията се откроиха идеи за богата зеленина, открити зони за изкуство и кино, както и уютни пространства за творчески и спортни дейности и общуване. Особено интересен акцент бе включването на уличните животни в градската среда чрез създаването на специални кътове и решения, които да осигурят тяхното присъствие и грижа, като същевременно направят съжителството с тях по-хармонично и приятелско.