Ваня Григорова даде нова посока на скандала със софийския боклук: опасявала се, че турският Вълк се е договорил с българския Вълк

Васил Терзиев отговори на независимата общинска съветничка, че не е бил фаворизиран нито един кандидат, но е факт, че на 27 август 2025 г. той участва в митинг срещу ареста на най-големия враг на Ердоган - Екрем Имамоглу

Шефът на компанията Нуретин Огютогулари е от партията на арестувания градоначалник на Истанбул. Има бизнес в широк спектър ­ от отбранителната индустрия до сметопочистването

Опасявам се, че турският Вълк се е договорил с българския Вълк...

Това не е финалът на приказка, а май нова посока в скандала със софийския боклук, която зададе публично независимата общинска съветничка Ваня Григорова пред bTV в неделя.

Пред конкурентната телевизия - “Нова”, но в петък кметът Васил Терзиев обяви, че кварталите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, които са т.нар. “четвърта зона” на столицата, ще се чистят в идните 5 години от турския консорциум със сложното наименование “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ”.

Компанията, която е единственият чуждестранен кандидат в мегапоръчката за милиони, предизвикала съмнения за картел, провокирала битка срещу модела на мафията, се отказва от битката за “Люлин” и “Красно село”, след като бяха запалени 4 нейни камиона. В резултат на всичко това тези квартали бяха затрупани с боклуци, а доброволци и затворници започнаха да опразват кофите.

Г-н Терзиев, каза, че турската компания, която е подала най-ниска цена, се е оттеглила от България, което не е така. Тази фирма е единствената, чиято оферта е отворена в зона четири. Опасявам се, че турският Вълк се е договорил с българския Вълк, като затова се случва всичко това, е точният цитат на Ваня Григорова, която загуби с малко, но драматично последните избори за кмет на София. ВАНЯ ГРИГОРОВА Снимка: Юлиян Савчев

Не знам кой е турският Вълк, но ние не сме имали фаворизация към никоя фирма. Доказвали сме го много пъти с в пъти с по-големите санкции, които сме налагали. Това е игра на котка и мишка, когато срещу себе си имаш организирана дейност за постигане на много висока цена, която да плати всеки един от нас. С това не можем да се примирим и ще се борим с всички инструменти, които имаме, отвърна ѝ в неделя Васил Терзиев, който бе в бTV след репортажа с Григорова.

“Норм Санаи ЮрюнлериИмалят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ” ще чисти “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” с оферта 45,7 милиона, което е с 14,2 милиона по-малко от заложените от общината 59,9 милиона лв. за тази четвърта зона.

Тази компания е свързана с турския бизнесмен Нуретин Огютогулари и групата фирми “Норм”, собственост освен на него и на двамата му братя Джелал и Кандияр. Нуретин е председател на Управителния съвет.

Любопитното е, че е бил кандидат за кмет на истанбулския район “Аташехир” през 2019 г., но не печели.

В предизборната си кампания акцентира върху социалните услуги, прозрачността в управлението

и по-справедливото разпределение на обществените ресурси.

Издигнат е от Републиканската народна партия - кемалисти, които са застъпници на светската държава от западен тип. От тази партия е излъчен Екрем Имамоглу – два пъти кмет на Истанбул от 2019 г. до 23 март 2025 г. Предприемачът, който преди се занимава с търговия с имоти, е най-сериозният политически опонент на турския президент Ердоган. Доскоро се сочеше и като потенциален бъдещ държавен глава на Турция при президентските избори през 2028 г.

Сайтът на турската компания “Норм”.

На 19 март 2025 г. кметът на Истанбул Имамоглу бе арестуван по обвинения в корупция с повече от 100 души. Анадолу ейджънси съобщава, че той е заподозрян в изнудване, пране на пари и нередности, свързани с търгове и обществени поръчки, както и в подпомагане на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК), като се твърди, че е сформирал съюз с кюрдска организация чадър за местните избори в Истанбул. Ден по-рано Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, което на практика го дисквалифицира от кандидатстване в следващата президентска надпревара.

Имамоглу бе кмет на Истанбул, издигнат от Националния алианс на Републиканската народна партия и Добрата партия, които са в опозиция на управляващата Партия на справедливостта на 71-годишния Реджеп Ердоган.

През 2019 г. Нуретин Огютогулари също е издигнат за районен кмет в Истанбул от Републиканската народна партия.

Затова и вероятно

общински съветници от София съзират политически нюанс в липсата на официална реакция на Турция при инцидента със запалените камиони

на “Норм санаи юрюнлери ималят ве дъш тиджарет” при българската драма с боклука.

За инцидента първи съобщи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, който посочи тази фирма като кандидат за чистене на “Люлин” и “Красно село”. Точно той обясни, че турците са се оттеглили от състезанието, защото камионите ѝ са запалени, за да спечели фирма, свързана с Христофорос Аманатидис-Таки - “Консорциум почистване “Триадица”. Турците така и не декриптираха ценовата си оферта за "Люлин" и "Красно село".

Повече от 2 месеца нямахме отговор от МВР какво точно се е случило. После единственият останал участник, подал оферта за една от позициите, я оттеглил по необясними причини, обяснява и зам.-кметът по екология Надежда Бобчева пред БНР и попита какво е накарало тези хора да се оттеглят и къде е прокуратурата.

Преди дни МВР потвърди, че работи по случай с 4 запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София на 29 юли. Не било вярно, че МВР укрива нещо, защото в информационния бюлетин на полицията се публикува информация за престъпления с акцент върху случаите с жертви или пострадали.

И ако се следва приказката на Григорова за турския Вълк, потърсихме повече информация

Кой е Нуретин Огютогулари

Името му в турските медии се свързва както с индустриалния сектор и отбранителните технологии, така и с политиката и градското управление. Роден и израснал в Истанбул, той изгражда кариерата си в сферата на строителството и индустриалните технологии.

През 2005 г. става генерален мениджър на NORM TEK Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., компания със седалище в Истанбул, която се занимава със строителство, инженеринг и участие в обществени поръчки. По информация в турските медии “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет” е специализирана в производството на защитни изделия за армията, полицията и службите за сигурност.

Под управлението на Огютогулари фирмите развиват широка гама продукти – бронежилетки и каски, защитни костюми, филтри и маски за химическа и биологична защита, активен въглен за филтриращи системи.

Освен

в отбранителната индустрия фирмите му имат и значителна дейност в сферата на управлението на отпадъците под бранда Norm Grup

Компанията използва модерни технологии, включително подземни контейнери, които намаляват миризмите и увеличават капацитета за събиране на отпадъци.

Името на Огютогулари се появява многократно в турските медии във връзка с обществени поръчки. Фирмите му участват в търгове на Министерството на отбраната и различни общини. Един от по-известните случаи е свързан с търг на община Чанкая (Анкара) за сметосъбиране, където компанията му е подала оферта, но впоследствие е била отстранена от процедурата. Той публично коментира случая, като твърди, че договорът е възложен на друга фирма при по-висока цена, което според него поставя под съмнение прозрачността на процеса. Идентична информация за връзка между кризата с боклука в София и политическата ситуация в съседна Турция се внушава тази събота в няколко български сайта. Те припомнят, че на 27 август 2025 г. като председател на мрежата на балканските градове B40 кметът на София Васил Терзиев със заместник-председателя на Eurocities и кмет на Барселона Хауме Колбони присъствали на митинга на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в истанбулския квартал “Бейоглу”. На 12 септември Терзиев и неговият колега от Атина Харис Дукас публикували статия в авторитетното европейско издание Politico с призив за решителни действия от Европа за подкрепа на задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Повод за позицията им е тяхно посещение в Истанбул, при което турските власти им отказват достъп до колегата им в ареста, но те се срещат с екипа, семейството и хиляди негови поддръжници.

Пет месеца преди всички тези събития е пусната поръчката за боклука на София от кмета Терзиев - на 26 март в Агенцията за обществени поръчки - АОП. 20 дни по-късно - на 16 април, е регистрирана фирмата “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет лимитед ширкети” - клон София, в Търговския регистър на адрес в столичния квартал “Лозенец”, ул. “Константин Петканов” 4. Неин управител е Любомир Пламенов Димитров, макар че това обстоятелство все още не е отразено в Търговския регистър и е със статус изчакване. Любопитното е, че същият

Любомир Димитров е регистрирал на същия адрес 16 дни по-рано – на 1 април, фирма “Изи Еко Клийн”

ЕООД, която е с управител Георги Бонев, но неин едноличен собственик е Любомир Димитров. Тя е с предмет на дейност, който напълно съвпада с този на турската фирма – чистене на улици и булеварди, извозване на смет, депониране на смет и т.н. Капиталът на фирмата е 1000 лв., липсват данни да има служители.

Двете фирми кандидатстват в консорциум в конкурса за почистване на столичните райони “Люлин” и “Красно село” и за зоната с районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. В този конкурс единствен конкурент на консорциума е ЗМБГ “Нелсен-чистота”. В това обединение влиза известната в бранша “Титан” на Иво Иванов и Димитър Борисов.

Впрочем Любомир Димитров има още няколко фирми на адреса в квартал “Лозенец”, но със скромни финансови резултати. Например “Ей Би Си Груп” ЕООД, регистрирана преди десетина години с капитал от 100 лева и разнообразна дейност – от счетоводни услуги през строителство до ресторантьорство. Тя изглежда действаща и е с годишен оборот от над 200 хил. лв., но с минимална печалба. На същия адрес, също с разнородна дейност, е регистрирана миналата година “Йо Йо Трейдинг” ООД. Тя също е “за всичко” с малки обороти. Любомир Димитров е и управител на фирми: “ЕЛ Витали” ВП ЕООД, чийто собственик е Йоана Веселинова. Тя пък е регистрирана с 2 лева капитал.

Какви са възможните решения пред Столичната община:

- Първа зона - "Средец", "Лозенец" и "Студентски": единствен кандидат остана "Зауба" ЕАД, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Прогноза на общината - 68 млн. лева, получена оферта за 243 млн. лв.

Решението: прекратяване на поръчката и обявяване на нова процедура за срок до 30 месеца.

- Втора зона - "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци": единствен кандидат остана "БКС Чистота".

Прогноза на общината - 71,8 млн., оферта - 75,8 млн. лв.

Решението: офертата се проверява за грешки поради голямо разминаване с ценовото предложение на кандидата за друга зона. Ако няма пропуски, е възможно общината да сключи договор или да прекрати процедурата за тази зона и да обяви нова за срок до 30 месеца.

- Трета зона - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне": нито един кандидат не стигна до отваряне на ценова оферта.

Решението: обявяване на нова процедура. По неофициална информация вариантът е пряко договаряне за срок от 5 години.

- Четвърта зона - "Илинден", "Надежда" и "Сердика": единствен останал кандидат - турската "Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ".

Прогноза на общината - 59,9 млн. лева, подадена оферта за 45,7 млн. лв.

Решението: сключване на договор за почистването за 5 г.

- Пета зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър": единствен останал кандидат - "БКС Чистота".

Прогноза на общината - 47,9 млн. лв., подадена оферта за 113,2 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и обявяване на нова поръчка за срок 30 месеца.

- Шеста зона - "Люлин" и "Красно село": единствен останал кандидат - консорциум "Почистване Триадица".

Прогноза на общината около - 70 млн. лв., подадена оферта за почти 189 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и нова за 30 месеца.

- Седма зона - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица": единствен останал кандидат - консорциум "Почистване Триадица".

Прогноза на общината - 43,2 млн. лв., подадена оферта за 175,4 млн. лв.

Решението: прекратяване на процедурата и възлагане на дейностите по почистване на общинското дружество "Софекострой". До 19 октомври в двата района е обявена кризисна ситуация за сметоизвозването. То се извършва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. След тази дата чистенето там ще продължи да се извършва от общината до провеждането на ин хаус процедура, с която дейностите ще се възложат на "Софекострой". Възможният срок е 30 месеца.