35,09 % е избирателната активност в община Пазарджик

35,09 % е избирателната активност за изборите за общински съветници в община Пазарджик. Това сочат официалните резултати от общинската избирателна комисия в града след приключване на изборния ден в 20.00 ч.

От общо 96912 избиратели своя вот упражниха 34 008 души, което е почти една трета от общия брой гласоподаватели.

Изборният ден започна в спокойна обстановка и нормално, съобщиха от местната Областна дирекция на МВР.

По официални данни на полицейската дирекция органите на реда са реагирали на около 30 сигнали за нередности, 12 от които се отнасят за случая в с.Огняново, където граждани "арестуваха" два автомобила с пловдивска и старозагорска регистрации по подозрение, че хората в тях са купувачи на гласове. Нямаме данни за купуване на гласове, петимата са задържани по Закона за МВР, уточни пред журналисти говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

За участие в днешните избори местната Общинска избирателна комисия регистрира 23 партии, 4 коалиции и две местни, а общият брой на кандидатите за общински съветници е 597. Те се борят за 41 места в ситипарламента. Извънредните избори в Пазарджик се провеждат, след като Върховният административен съд отмени резултатите от редовните избори на 5 ноември 2023 г. като недействителни заради нарушения и множество жалби.