Румен Радев и Десислава изненадаха почитател на Путин от в дома му в Невша, гости ги с баница

"А на вас случвало ли ви се е да започнете ремонт, цялата къща да е строителна площадка, да не знаете къде са ви и чорапите и кафемашината дори и насред целия този ардауш да ви дойдат на гости Президентът и съпругата му?

Не ви се е случвало!? Е, значи само на мен...

Десислава Радева, благодаря ви още веднъж за оказаната чест!"

Това написа във Фейсбук Иван Иванов (Ганя От Невша), представил се в социалната мрежа като диспечер транспортни средства, живеещ в село Невша, община Ветрино, област Варна. На профилната си снимка е сложил руското знаме. От досегашните му постове и снимки става ясно, че е проруски настроен и дори поздравява руския президент Владимир Путин в деня, в който владетелят на Кремъл става на 73 години с думите: "Моят човек, свиквайте с него", като добавя към публикуваната от него фотография на Путин: "Дано не съм улучил някоя снимка на двойниците му...".

"Честта беше наша! А баницата ти беше връх!", написа в коментарите президентската съпруга Десислава Радева.