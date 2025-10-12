ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев и Десислава изненадаха почитател на Путин от в дома му в Невша, гости ги с баница

Президентското семейство в Невша. Снимка Фейсбук/Иван Иванов (Ганя От Невша)

"А на вас случвало ли ви се е да започнете ремонт, цялата къща да е строителна площадка, да не знаете къде са ви и чорапите и кафемашината дори и насред целия този ардауш да ви дойдат на гости Президентът и съпругата му?

Не ви се е случвало!? Е, значи само на мен...

Десислава Радева, благодаря ви още веднъж за оказаната чест!"

Това написа във Фейсбук Иван Иванов (Ганя От Невша), представил се в социалната мрежа като диспечер транспортни средства, живеещ в село Невша, община Ветрино, област Варна. На профилната си снимка е сложил руското знаме. От досегашните му постове и снимки става ясно, че е проруски настроен и дори поздравява руския президент Владимир Путин в деня, в който владетелят на Кремъл става на 73 години с думите: "Моят човек, свиквайте с него", като добавя към публикуваната от него  фотография на Путин: "Дано не съм улучил някоя снимка на двойниците му...". 

"Честта беше наша! А баницата ти беше връх!", написа в коментарите президентската съпруга Десислава Радева.

Постът му с Радев предизвика много вълнения в мрежата, както и доста коментари. "И аз правя ремонт, заповядайте г-н Президент!", написа в свой коментар потребител с име Габриела Спанова. "Вкарваш и Президента да помага. Той е страхотен и нямаше да откаже", допълва Силвия Сиракова.  "Ако има някой, на когото президентското семейство би избрало да дойде изненадващо на гости и това да е съвсем нормално, то това си ти", пък пише друг потребител.

