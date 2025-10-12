ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астрономи са заснели за първи път две черни дупки,...

При 64% избирателна активност приключи вотът в петричкото село Беласица

Гласуване СНИМКА: 24 часа

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 561 души, които гласуваха в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци бяха около 960 човека.

Изборният ден в населеното място започна в 07:00 ч. и приключи в 20:00 ч. Не са постъпили сигнали за нарушения. От Общинската избирателна комисия очакват протоколите за проведените частични местни избори, предаде БТА.

Изборите в Беласица се наложиха заради подаване на оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Датата за частичните избори беше определена с Указ №72 на президента. В момента длъжността кмет на село Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова, до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

