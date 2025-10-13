Близките на Христина, прегазена от АТВ: Вратата на убиеца й е отворена, може да излезе от ареста

"След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени", това се казва в декларация, изпратена до медиите от семейството на Христина и Марти, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг.

Тежкият инцидент стана на 14 август в Слънчев бряг. 18-годишният Никола Бургазлиев под въздействието на наркотици помете цялото семейство с взето под наем АТВ. 35-годишната Христина загина, а 4-годишният й син Марти пострада тежко и в момента му предстои дълъг процес на възстановяване.

"Той дори не може да изрече името на починалата си майка, защото трябва да се учи да говори отново. Останалите живи деца в семейството са в тежък психологически шок. Трудно ходят дори на училище. Трудно е да им обясним къде е Христина и какво се случи с Марти", се казва още в декларацията от семейството.

Ето целият текст на декларацията:

Изказваме дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да бъде наложена противоречива съдебна практика, поставяща под риск от нищожност актовете на и.ф. Борислав Сарафов. В частност, особено притеснителни са опитите за политически шантаж и влияние в съдебната система, чрез налагане на спорни решения, засягащи широк кръг от обществени отношения. В това число делото за убийството на нашата сродница Христина Здравкова и осакатяването на детето ни Мартин Здравков.

Припомняме, че при жесток инцидент на 14.08.2025 г. дрогираният Никола Бургазлиев помете с наето АТВ цялото ни семейство. Христина отиде в гроба, а за Марти предстои тежък и дълъг процес на възстановяване с неясен краен резултат. Едно дете, вече четири годишно, остана без майка. Той дори не може да изрече името на починалата си майка, защото трябва да се учи да говори отново.

Останалите живи деца в семейството са в тежък психологически шок. Трудно ходят дори на училище. Трудно е да им обясним къде е Христина и какво се случи с Марти.

Ние сме обикновени, отрудени български граждани – нямаме несметни богатства, нито връзки и влияние.

Единствената ни надежда е справедливостта, и за нея разчитаме на прокуратурата и съда – овластени да ни пазят и защитават.

Делото за катастрофата се водеше по съмнителен начин от местните разследващи органи, затова апелирахме и протестирахме то да бъде преместено от нашия съдебен район – Несебър. След многоброен протест това се случи с постановление на и.ф. Борислав Сарафов.

Вече разследвано от НСлС, това дело придоби друг ход – бе формулирано ново обвинение в предумишлено убийство. Разследването приключи изключително бързо и само довършването на две експертизи го делеше от внасяне в съда.

Това вече не е ясно дали ще се случи. След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени.

На 10.10.2025 г. е входирано точно това искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов.

Готови сме на протестни действия, заедно с цялото общество в Бургас. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода без дори да бъде съден.

Политическите атаки срещу административния ръководител на прокуратурата се превърнаха в залп срещу цялата прокуратура, от който за съжаление страдат не адресатите на атаката, а ние – потърпевшите от престъпленията. Хората, платили най-високата цена – загубата на най-близките си хора.

Настояваме за незабавно поемане на отговорност от г-жа Галина Захарова, чрез подаване на оставка от заеманата позиция.

Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове.

Въпреки че компетентен съд за това не е ВКС, а ВАС, тези решения дават шанс на убийци като Никола Бургазлиев да излязат спокойно на свобода и да убият невинни хора отново.