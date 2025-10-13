7 ранени в катастрофи за денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо седем души са ранени при шест тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР, информира БТА.

В София са регистрирани едно тежко и 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали.

От началото на месеца са станали 203 катастрофи, при които са загинали 13 души и 258 са ранени.

От началото на годината са регистрирани 5338 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 340 души, а пострадалите са 6669.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.