ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21487869 www.24chasa.bg

7 ранени в катастрофи за денонощие

736
7 ранени в катастрофи за денонощие СНИМКА: Архив

Общо седем души са ранени при шест тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР, информира БТА.

В София са регистрирани едно тежко и 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали.

От началото на месеца са станали 203 катастрофи, при които са загинали 13 души и 258 са ранени. 

От началото на годината са регистрирани 5338 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 340 души, а пострадалите са 6669.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР. 

7 ранени в катастрофи за денонощие СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници