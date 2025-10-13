ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

56 пожара потушени за денонощие, 1 загинал и 1 пострадал

Пожар е възникнал на територията на нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Ярославска област. Снимка: pixabay

Общо 56 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, един човек е загинал и един е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин,  БТА.

Пожарникарите са реагирали на 87 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са 37 пожара, от които осем в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнища, 23 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа в транспортно средство и 23 като техническа помощ. 

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания. 

