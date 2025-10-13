ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

След валежите - мътна вода от чешмите във Велико Търново

1284
РЗИ - Велико Търново Снимка: Дима Максимова

Жители на Велико Търново сигнализираха, че от няколко дни водата от чешмите им тече мътна, а на места дори е жълта. Притеснени от внезапната промяна, хората масово спират да я използват за пиене и се питат има ли риск за здравето им, съобщи репортаж в предаването "Тази сутрин" на Би Ти Ви. 

От ВиК обясниха, че вследствие на голям приток на вода и повишени водни количества се наблюдава временно замътняване в част от водоснабдителната мрежа.

Операторът увери, че се изпълняват всички необходими процедури. Очаква се качеството на водата да се нормализира в рамките на деня.

„От петък следим качеството на водата на всеки час. Констатираме отклонение единствено по показател мътност. Всички останали показатели са в норма, съгласно Наредба №9", обясни д-р Евгения Недева, директор на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

Затова РЗИ препоръчва водата да не се използва за пиене, а населението временно да премине на бутилирана вода. За останалите битови нужди като миене, готвене и пране няма ограничения, уточни тя.

Допълнителни проби от водата ще бъдат изследвани и резултатите ще станат ясни по обяд, съобщиха от здравната инспекция.

РЗИ - Велико Търново

