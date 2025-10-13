ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Икономист: Дефицитът във бюджета е неконтролируем,...

"ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик

24 часа Пловдив онлайн

3752
В пазарджишкото село Огняново бяха задържани 5-ма заподозрени, че купуват гласове

На второ място е коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%

Разполагам с междинни резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола. Те сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е „ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа. Това обяви в ефира на „Здравей, България" председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров.

На второ място е коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия „Свобода" с 9,48%. Четвърта е „БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%.

По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. "Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 сигнала, които бяха за агитация чрез хора и предизборни материали. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава купуване на гласове".

В пазарджишкото село Огняново бяха задържани 5-ма заподозрени, че купуват гласове

