Мъж хвърли самоделно направен патрон в двора на полицията в Дупница

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница вдигна на крак органите на реда.

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. снощи.

По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители, съобщи БНТ

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.

Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга.

