Прокурор: Парите за строежа на "Хемус"съхранявани в склад на фирма

Парите за строежа на магистрала "Хемус" са съхранявани в склад на фирма в Благоевградско. Това заяви в предаването "Тази сутрин" на Би Ти Ви прокурор Ивайло Занев, отстранен преди да внесе в съда делото "Хемусгейт".

По думите му обвинителният акт за изчезналите 55 милиона лева за магистралата е 400 страници. Той посочва, че първоначално тези 55 милиона лева са трансферирани по банков път към кухи фирми. За една година са "заделени" тези 55 милиона лева.

Прокурор Занев увери, че е направено всичко да се установи дали държавните органи имат съпричастност към това източване. Такива обаче не са установени.

Ивайло Занев посочи, че е отстранен заради пристрастия - изразил негативно отношения към Бойко Борисов при разпита на Бойко Рашков по делото за АМ "Хемус". Той обаче отрича да се е изказвал срещу бившия премиер.

Прокурорът иска да се провери дали Борислав Сарафов е оказал натиск върху отстраняването му делото "Хемусгейт".

Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси, стана ясно от коментара му. Няколко месеца преди това тези прокурори са били на същото мнение като него за наличие на престъпление.

"За мен беше необяснима тази промяна в тяхното вътрешно убеждение", изтъкна прокурор Занев. Затова той смята, че върху тях е имало въздействие.