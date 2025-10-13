Четирима пияни зад волана пипнаха полицаи в Търновско през уикенда

Хванаха четирима да шофират пияни във Великотърновско през почивните дни. В неделя около 04,30 ч. призори в областния град е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител. При тест на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,91 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Същия ден в хода на специализирана полицейска операция в Свищов са установени двама пияни водачи, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Единият – на 63 г. от крайдунавския град, с 2, 39 промила, а другият – 48-годишна жена от с. Морава, с 1,57 промила. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, жената е отказала. Образувани са бързи производства.

Водач, употребил алкохол са установили и служители на РУ – Павликени. В събота около 23,00 ч. в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 44-годишен от с. Крушето. Дрегерът му е отчел 1,42 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.