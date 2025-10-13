ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДПС-Ново начало с най-много съветници в Пазарджик, ГЕРБ едва шести

Диана Варникова

[email protected]

Движението за права и свободи - Ново начало ще има най-много съветници в новия Общински съвет в Пазарджик, който ще работи още 2 години до произвеждане на редовните местни избори.

Това сочат финалните резултати от обработените 151 протокола от секционни комисии, съобщиха от Общинската избирателна комисия.

ДПС печели 5508 гласа или 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината. На второ място е ПП-ДБ с 11,75% или 3780 гласа. На трето място се нарежда ПП "Свобода", спечелила 10,34% или 3324 гласа. БСП-Обединена левица е на четвърта позиция с 2385 гласа доверие или 7,42%. На 5-то място с 2201 гласа или 6,84% е коалиция "ВМРО-БНД". Това е коалицията, от която в надпреварата участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов. На шесто място се нарежда ПП "ГЕРБ", събрала доверието на 6,16% или 1982 гласа. " Възраждане" взе 1221 гласа или 3,80 %, "Величие"- 2,87 % или 923-ма души са ги припознали,, по-нататък е "МЕЧ", за които са гласували 2,21 % или 710 души. Сдружението на частните предприемачи и работодатели, които излязоха с листа на Местната коалиция " Граждани за общината" имат 2,04 % или 655 гласа, следвани от "Синя България"- 1,92 %- 617 гласа и "Има такъв народ"- 1,03 % или 330 гласа.

Избирателната активност във вчерашния ден бе 35,09 %, която е по-ниска с близо 5% от редовните избори на 29 октомври 2023 г.

