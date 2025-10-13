Радка Желева бе избрана за кмет на село Хрищени за шести пореден мандат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изборите в най-голямото старозагорско село вчера преминаха спокойно, без жалби

За шести пореден мандат Радка Желева бе избрана за кмет на кметство село Хрищени, община Стара Загора. Тя бе издигната от Политическа партия ГЕРБ и спечели гласовете на хората на първия тур. Частичните извънредни избори в най-голямото старозагорско село се проведоха вчера, 12 октомври 2025 г. Вотът е преминал спокойно, без подадени жалби, съобщиха от общинския пресцентър.

Решението на Общинската избирателна комисия с председател Теодора Крумова за избора е взето без спорове и възражения.

Радка Желева е получила 368 действителни гласове. Пред урните в двете избирателни секции са се явили 435 от общо 1484 избиратели по избирателния списък. Окончателната активност е от 29.3 процента.

Тя бе избрана и на редовните избори преди две години, но впоследствие изборът й беше касиран, защото не беше заличила името си като участник в търговско дружество.

Опонент на Желева бе Богдана Тонева от партия "Възраждане".

"Благодаря на хората, които отново ми се довериха, удовлетворена съм от резултата", коментира тази сутрин Желева. "Продължавам с много труд и желание да върша всичко необходимо, което се изисква от мен. Предстоят ремонти, всичко планувано си върви по график", добави още новоизбраният кмет на село Хрищени.