Прегазеният в Мездра опитал да слезе от локомотива в движение

Релси СНИМКА: Пиксабей

Областната дирекция на МВР във Враца съобщи подробности за вчерашния инцидент на жп гара Мездра, при който загина човек, информира БТА.

Според информацията в 6:20 ч. е получен сигнал от дежурен диспечер на гарата, който съобщил за прегазен човек. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата  в Мездра.

Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

