Съдържание, което вече е публикувано в интернет, трудно може да се контролира или изтрие напълно

Все повече деца израстват в свят, в който дигиталното е неразривна част от ежедневието им. Те качват снимки, споделят видеа, пишат коментари и участват в безброй онлайн общности. Всичко това изглежда естествено и безобидно, като част от общуването с връстниците. Но те често забравят, че всяко действие онлайн оставя следа, която може да остане достъпна много по-дълго, отколкото очакват.

Тази следа се нарича „дигитален отпечатък“. Той представлява съвкупността от информация, която детето публикува или която се събира за него онлайн. Примери за такъв отпечатък включват изображения в социални мрежи, видеоклипове в TikTok, регистрация в различни приложения или дори на пръв поглед безобидни коментари в ученически групи. Макар тези действия да изглеждат преходни, информацията може да се запази за дълъг период от време. Дори при изтриване на публикация, тя може вече да е била споделена, запазена като скрийншот или индексирана в търсещите машини. Веднъж попаднала в интернет пространството, информацията трудно може да бъде напълно премахната.

Това е една от причините в рамките на инициативата си Digital Scouts Yettel да представя нови интерактивни игри, които отговарят на актуалните предизвикателства пред децата онлайн. Материалите са съобразени с възрастта и интересите на участниците, като им помагат по забавен начин да усвоят ключови знания за разпознаване и справяне с рисковете в интернет.

Последствията от това могат да се проявят години по-късно – често по неочакван и дори неприятен начин. Представете си следната ситуация: момче качва забавно видео, което бързо става сензация сред съучениците му и се разпространява във всички социални мрежи. В момента това изглежда безобидно и носи много смях, лайкове и коментари. Но когато това дете порасне и започне да кандидатства за университет, стаж или работа, същото видео може лесно да бъде открито от бъдещите му преподаватели или работодатели. Реакцията вече няма да бъде само смях – хората могат да възприемат съдържанието по съвсем различен начин, особено ако то съдържа неуместни шеги или компрометиращи моменти. Така нещо, което на пръв поглед е било просто детска закачка, може да се превърне в сериозна бариера за постигането на цели в живота, влияейки върху репутацията и възможностите на човека.

Рисковете не свършват дотук и често са по-сериозни, отколкото изглежда на пръв поглед. Например, снимките, които децата публикуват с включена локация, могат не само да покажат къде се намират в дадения момент, но и да разкрият навиците им – къде учат, живеят или прекарват свободното си време. Това може да улесни недоброжелатели или непознати в проследяването им. Освен това, коментари, написани в момент на афект или емоция, могат да бъдат извадени от контекст и да изглеждат груби, обидни или дори заплашителни, когато се видят от други хора или по-късно във времето. Още една опасност крият личните профили в приложения и сайтове, които вече не се използват – често тези профили остават активни и съдържат информация, която е достъпна за трети страни, включително лични снимки, контактни данни и други чувствителни данни. Веднъж качено онлайн, съдържанието може да остане там завинаги и да бъде използвано по начини, които децата (и родителите им) дори не са си представяли.

Какво могат да направят родителите, за да предпазят своите деца? Най-важният инструмент е откритият и честен разговор. Вместо да се прибягва до забрани и ограничения, които често предизвикват бунт или скриване на истината, по-добре е да се обясни на децата защо е важно да обмислят всяка публикация. Родителите могат да разкажат реални истории или да дадат примери, които да помогнат на детето да разбере дългосрочните последствия от действията си онлайн. Важно е да ги насърчават да се замислят преди всяка публикация: „Бих ли искал това да бъде видяно от учител, бъдещ работодател или дори от мен самия след пет години?“ По този начин децата ще изградят навик да преценяват какво споделят и ще бъдат по-отговорни за дигиталния си отпечатък.

Технологиите могат да бъдат и съюзник в защитата на децата онлайн, ако се използват разумно. Настройките за поверителност в социалните мрежи позволяват да се ограничи достъпът до публикациите само за близки приятели или семейство. Родителският контрол и специализирани приложения като Google Family Link дават възможност на родителите да следят какви приложения използват децата и какво съдържание качват. Въпреки това, тези мерки са само помощни средства – истинската защита идва от умението на детето само да преценява какво споделя и отговорно да подхожда към поведението си онлайн. Критичното мислене и осъзнатостта за потенциалните рискове са най-сигурната бариера срещу опасностите в интернет.

Всичко, което децата публикуват онлайн, може да остане достъпно за много по-широк кръг от хора, отколкото те предполагат – дори и след години. Родителите може да не успеят да премахнат информация или снимки, които вече са качени, но могат да научат децата си как да правят по-осъзнати избори. Когато детето разбере, че всяка публикация може да се появи отново в бъдещето и да има последствия, то ще бъде по-внимателно и отговорно в действията си. Така родителите ще подкрепят децата си не само да се пазят от моментни рискове, но и да изградят добри дигитални навици, които ще им помогнат да не съжаляват за следите, които оставят онлайн.

*Материалът е част от съвместната поредица на Yettel и Центъра за безопасен интернет, посветена на актуалните заплахи пред децата в онлайн пространството. Тя е част от кампанията на Yettel „Дигитално родителство“, с която телекомът подкрепя семействата с проверени ресурси и информация, за да общуват по-лесно с децата относно виртуалния свят и да бъдат най-добрите им ментори за изграждане на добри дигитални навици.