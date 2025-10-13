Полицията в Пазарджик е реагирала на 34 сигнала на изборите вчера

Динамична беше обстановката по време на изборите за общински съветници на територията на община Пазарджик. В охраната на секциите, транспортирането на изборни материали, в опазването на обществения ред бяха ангажирани доста сили и средства от ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик и жандармерията в гр. Пловдив. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

През вчерашния ден в областната дирекция са получени общо 34 сигнала. Както вчера споменахме 12 от тях касаят случая в пазарджишкото село Огняново. 16 от сигналите са за съмнение за купуване на гласове в областния град и за няколко села от общината – Сарая, Братаница, Мокрище, Мало Конаре, Драгор и Главиница. По-голямата част от тях подателите на сигналите не споменават имена на конкретни лица или политически партии. 8 от сигналите са за изборни нарушения, а 10 са за неправомерна агитация. Във всеки един от случаите, за който има данни за престъпления против избирателните права на гражданите се образува преписка се докладва на Районната прокуратура в Пазарджик. На 12 октомври по време на работата на сектор „Български документи за самоличност" в Пазарджик са издадени 13 удостоверения за гласуване на граждани.