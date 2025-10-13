Откриха два трупа - в баня и в двора на черква

Два трупа са намерени в края на миналата седмица в Кюстендилска област, съобщиха от полицията. В обществената баня в Кюстендил е намерен трупът на 83-годишен мъж. При извършения оглед на място следи от насилие не са установени. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Снощи около 19 ч. в двора на черквата в центъра на Дупница пък е намерен трупът на 44-годишен мъж. При извършения оглед следи от насилие не са установени, образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.