12-годишни момичета пострадаха при катастрофа между скутер и камион

Две 12-годишни момичета пострадаха при катастрофа със скутер. В събота, малко преди 18.30 ч., е възникнало ПТП между товарен автомобил и електрически скутер в Дупница. Инцидентът е станал на кръстовището, образувано от улиците „Свети Георги" и „Екзарх Йосиф".

12-годишната водачка на електрическото средство е отнела предимство на товарния автомобил, навлязла е с висока скорост в кръстовището и се блъснала в него. Пострадалата е настанена в дупнишка болница с комоцио. Спътничката й, също 12-годишна, е с навехнат глезен.

На водача на товарния автомобил е направен тест за употреба на алкохол и наркотици. Тестът за наркотици е отрицателен, а тестът за алкохол е отчел резултат 0.64 промила алкохол, взета му е кръв за анализ. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.