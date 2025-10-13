Предложение: Паметник на хан Аспарух да се издигне на мястото на този на Съветската армия

Паметник на хан Аспарух да се издигне на мястото на този на Съветската армия в София. Тази идея представиха академици и общественици, обединени около идеята, че в центъра на столицата трябва да има символ на вековната българска история.

Това е неголяма, но важна стъпка, за да изградим този важен символ в центъра на София, заяви журналистът Румен Дечев.

"Мястото, където се разполага е представително за София в страната, ако има паметник там, той трябва да изразява безспорна и обединяваща народа идея", пише в тяхното обръщение, което бе прочетено от Дечев.

То бе отправено към министъра на културата, областния управител на София, Столична община, Министерския съвет и парламента.

Според инициаторите на идеята, докато паметникът на Съветската армия е бил символ на оспорваното минало, раздора и разделението, паметник на Аспарух би служил като "исторически символ, който е безспорен и носи послание напред в годините, вдъхва самочувствие и оптимизъм".

"Нужен ни е паметник, който да ни обединява и да е символ на България, а не на една армия, която не е освободителка", категоричен бе председателят на инициативния комитет акад. Георги Марков.

Предложения за издигането на паметник на хан Аспарух на мястото на този на Съветската армия в София е имало и преди. През 2023 г. идеята лансира лидерът на ИТН Слави Трифонов. Тогава той написа във фейсбук, че в столицата трябва да има паметник на основателя на българската държава, но дотогава такъв нямало. От ИТН дори заговориха за референдум по темата.

По същото време депутатът от ПП-ДБ Искрен Митев заяви, че в Княжевската градина трябва да има паметник на цар Самуил, хан Аспарух или друг "велик българин".

През 2020 г., юристът проф. Огнян Герджиков и писателят Димитър Томов публикуваха свое мнение във в. "24 часа", с което предлагат в центъра на София да се издигне паметник на българските владетели - съзидатели на държавността ни: хан Аспарух, хан Тервел, Борис Първи, Симеон и Иван Асен Втори. Те дори посочват подходящо място за паметника - площадката на бившия мавзолей.

Всъщност още през 2008 г. екипът на "Шоуто на Слави" предлага да има паметник на хан Аспарух в центъра на столицата.

В инициативния комитет сега влизат историкът акад. Георги Марков, зоологът проф. Петър Берон, писателят акад. Владимир Зарев, политологът и журналист Румен Дечев, певицата Диана Дафова, поетът Бойко Ламбовски, председателят на Съюза на архитектите арх. Петър Диков и общественикът Искрен Веселинов. Според тях Столичната община е възложила да се изработва концепция за осмисляне на Княжевската градина, но трябва да заяви какво трябва да има там, а не да остави това решение без ясно задание около какъв символ и идея се осмисля то.

"Всеки народ трябва да съзнава какви знаци изгражда, за да пази паметта си. Те трябва да са безусловни", каза Бойко Ламбовски.

Те ще внесат официално предложението си до общината, като ще изпратят и писмо до други институции с отношение по темата: областната управа, Министерството на културата и др. Досега обаче не са водили разговори със столичния кмет Васил Терзиев.

Идеята им е цялата конструкция в Княжевската градина да бъде пригодена, за да изпълнява функциите, за които е изградена. А всички части от паметника на Съветската армия да бъдат запазени, но в музей. На мястото на плочите трябвало да се сложат нови, с мотиви от историята на страната.

Председателят на комитета акад. Марков сподели идеята си паметникът да бъде преместен в Димитровград, където все още има паметник на първия комунистически лидер Георги Димитров.

"Много ще си подхождат", допълни той. Относно визията си за вида на паметника те заявиха, че това ще бъде отговорност на хората, които ще направят проекта.

"Хан Аспарух без кон не става. Все пак трябва да бъде съгласуван с традиционния канон. Не търсим заместител на стария паметник. Мислим, че паметник на хан Аспарух в София е възпитателно и ще засили нашето национално чувство", казаха още обществениците.