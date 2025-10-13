ДПС с 6-7 съветника в Пазарджик, водачката им - бивш депутат от ГЕРБ

Движението за права и свободи стана първа политическа сила в Общинския съвет в Пазарджик след проведените на 12 октомври избори за общински съветници. По предварителни изчисления ДПС ще има 6 или 7 съветника. Водач на листата е Десислава Тодорова, бивш депутат от ГЕРБ.

След партията на Делян Пеевски се нарежда „Продължаваме промяната- Демократична България", които ще имат 5 или 6 съветника- на миналите избори на 29 октомври 2023 г. те имаха 4-ма съветника. Водач на листата е д-р Елисавета Георгиева, акушер-гинеколог в частната болница „Хигия", която беше и досегашен съветник. Третата партия, която ще има представителство в сити парламента в Пазарджик, е ПП "Свобода", където водач е строителният предприемач Румен Димитров- също досегашен съветник. „Свобода" вкарва 4-ма съветници.

След тях се нарежда БСП-Обединена левица, която може би ще има 3-ма съветници със спечелените 7,42 %. В миналия ОбС левицата имаше също толкова съветници. Трима ще представляват в Общинския съвет на Пазарджик ГЕРБ, където водач бе досегашният председател на ОбС Найден Шопов. Той е и областен председател на партията. В миналия градски парламент ГЕРБ имаше 4-ма съветници.

Трима съветници по всяка вероятност ще има и коалиция „ВМРО-БНД", чийто кандидат е бившият кмет на Община Пазарджик Тодор Попов и хора от неговия екип. В миналия ОбС Попов участва с групата „Новото време", която имаше 10 съветници.

По предварителни изчисления местни политолози дават представители в новия Общински съвет за „Величие"- 2 (водач Атанас Павлов), „Напред България" – 2 (водач Йордана Темнилова), която е дъщеря на директора на областната държавна болница д-р Красимир Темнилов, МИР – 2 (водач Атанас Качаков), „Заедно за силна Община" -2 (водач Атанас Шопов), „Пряка демокрация" – 2(водач Милен Трифонов), „Гергьовден" (водач Александър Иванов) и „Възраждане" (водач Атанас Николов).

До изборите за нов Общински съвет в Пазарджик се стигна, след като Върховният административен съд отмени взетото от Административен съд - Пазарджик решение от 13 ноември 2023 г. и постанови отваряне на секции, посочени от жалбоподателите и повторно преброяване в тях на всички бюлетини. Административното дело беше образувано по жалби на Антон Николов в качеството на кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи", ПП „Има такъв народ", Бойка Маринска и Стоян Траянов – и двамата кандидати за общински съветници от МК „Земеделски народен съюз".