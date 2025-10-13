Делян Пеевски след победата в Пазарджик: Политиката за хората се прави всеки ден

"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие - отбеляза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в съобщение, разпространено от пресцентъра, след като партията спечели изборите за общински съветници в Пазарджик.

Ето какво пише още:

С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!

Поздравявам за изборния резултат на проведените вчера избори за общински съвет в община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС.

За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето.

Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора "по-така", без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия.

Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС:

Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

Най-хубавото предстои!".