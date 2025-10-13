От бебета до баби влязоха в "Дупката" на Бургас - неосъщественият мол на социализма (Снимки, видео)

Едни – да гледат съвременно изкуство, други – да видят как изглежда днес теренът, скрит с десетилетия от погледите им

От бебета до баби влязоха в изоставения парцел в сърцето на Бургас на площад „Тройката", където някога трябваше да бъде построен социалистическият мол – Градският универсален магазин.

На 12 октомври теренът, наречен „Дупката", скрит с десетилетия от хорските погледи с висока ограда, „отвори врати". Вечерта в неделния ден започна седмото издание на фестивала за съвременни изкуства „Вода", който този път провокира с избора на място.

Няколко входа пропускаха стотиците бургазлии, излезли да видят какво се случва всъщност в сърцето на Бургас – такова е и мотото на фестивала тази година. Но дори и най-големите скептици останаха впечатлени – гледката бе невероятна и всеки се стремеше да я запечата с мобилния си телефон.

Буренясалата „Дупка" се бе превърнала в сцена, в която ефектно се преплитаха светлинно и звуково шоу, провокативни музикални и визуални пърформанси, арт инсталации и класическа музика.

По-възрастните коментираха, че са тук най-вече за да видят с очите си скрития с години терен, за който се е говорило в младостта им. Но по-младите определено бяха дошли за изкуство.

Десетки семейства с малки деца влязоха в „Дупката" минути след старта на фестивала и не спираха да прииждат с часове. 4-месечният Явор се оказа най-малкият посетител, а баща му сподели пред „24 часа", че е тук, привлечен от нестандартния формат на фестивала и възможността да види творби на млади автори от цял свят.

Фестивалът „Вода" е с международно участие и тази година свои работи от 12 до 14 октомври показват творци от България, Франция, Румъния и Украйна. Проектът се осъществява от сдружение ТАНЦ БГ и Фондация "Бургас 2032", с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Организаторите се бяха постарали не само да трансформират част от изоставения строеж в оживено и многофункционално обществено пространство, но и да го обезопасят.

„Нямаме търпение това място да се превърне в нещо красиво и полезно за бургазлии. Нека тези, които ще строят, дойдат на фестивала и видят какво мислят хората, колко е добре тук да има изкуство, как се вписва то в сърцето на града", коментира бургазлийка по повод предстоящия международен конкурс за архитектурни идеи за преобразяването на "Дупката".

Това стана възможно, след като Община Бургас спечели дългогодишна съдебна битка и стана собственик на две трети от терена.

Всъщност малцина знаят, че името на всеизвестния днес площад „Тройката" идва от монтираното през далечната 1934 г. осветително тяло с три електрически лампи. Тогава започва и облагородяването на района, но интересен факт е, че разговорното име, дадено тогава, става официално име на площада след повече от половин век.

Около „Тройката" изникват къщите на най-заможните бургазлии, докато на изток от него се оформя квартал, наречен татарска махала с ниски постройки. След 1986 г. всички сгради в квартала са съборени, за да бъде построен градски универсален магазин.

Каква е историята на ГУМ-а след това може да разбере всеки, който посети фестивала, тъй като наред с арт инсталациите е поставено информационно табло с най-важните етапи от строителството през годините.