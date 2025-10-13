Хванаха мъж с хероин, преди това откраднал чанта с дрехи и обувки

Полицейски служители на Първо РУ-Благоевград са задържали 48-годишен мъж от града за притежание на наркотици. Около 17:30 часа в събота, при проверка, открили у него две стъклени шишета, съдържащи наркотично вещество. След направен полеви тест веществото е реагирало положително на хероин.

В хода на работата по случая е установено, че мъжът е съпричастен и към извършена, в следобедните часове на 22.09.2025 г., кражба на платнен сак с дамски дрехи, козметика, обувки и сувенири, който бил оставен без надзор в района на игрална зала на бул. „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.