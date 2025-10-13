Шестокласниците са изкарали 3.42 на извънредния тест по математика

Изключително лоши са средните резултати на извънредното национално входно ниво по математика в 6. клас, провело се на 3 октомври. "Средната оценка от теста е среден 3.42", съобщи в предаването „Защо, г-н министър?" по бТВ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

"Учениците се справят трудно с практическите задачи, както и с геометричните. Изготвили сме списък от мерки - базовото е учебните програми, практически задачи, използване на часове за разширена подготовка по математика", посочи още той.

По думите му целта на изпита е била диагностика, а оценките ще се записват в дневника по преценка на учителя и по желание на ученика. "Нашите ученици се справят добре до 4 клас. След това те натрупват дефицити и се демотивира", коментира още министърът.

По думите му ако родителите, които сега оспорват в съда промените в изпита по математика след 7 клас, спечелят, изпитът ще се проведе с повече практически задачи, без да се включват природните науки.

"Сред 89 държави нашите ученици са едни от тези, които прекарват най-много време пред екраните, на второ място сме, но по процент на разсейване, сме на първо. Видеосъдържанието има най-вредно въздействие при децата, има и елемент на пристрастяване", коментира образователният министър по повод очакваната забрана на телефоните в клас. По думите му в 830 училища от общо 2300 са изцяло ограничени телефоните, което е 35%, а в останалите са ограничени за една част от учениците.

"Телефоните и продължителното стоене пред екраните имат зловредно въздействие. Все повече страни започват да ограничават и социалните мрежи – Австралия ограничи, този разговор се води и във Франция. Аз бих инициирал един такъв дебат за забрана на социалните мрежи за младежи до 15-годишна възраст, въпреки че малко излиза извън тясната ми секторна компетентност. Имаме достатъчно данни, че има зловредно въздействие - те пречат на образуването на префронталната част на мозъка, която е свързана с най-важните умения като концентрация, критично мислене, планиране. Тя се развива до 20-25 години тази част на мозъка и според изследвания вредите са 5 пъти по-големи, отколкото при алкохолизъм", коментира министър Вълчев. По думите му времето, прекарано пред екраните може да се използва за развиването на много други умения.

Министър Вълчев посочи още, че ще има увеличение на учителските заплати през 2026 г., но все още не са ясни параметрите на това увеличение.