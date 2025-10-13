Задържаха три жени нападнали медсестра от Спешен център

Скандал във филиала на Спешния център в Разлог вдигна на крак полицаите. В неделя, около 16:00 часа в ЦСМП-Разлог е предизвикан скандал от три жени от града.

Те придружавали своя близка за преглед. Неясно защо жените агресирали и се е стигнало до саморазправа. Една от тях е бутнала медицинската сестра, която паднала на земята.

Трите жени са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.

При проверка на случая станало ясно, че е постъпила жена в ЦСМП, придружена от две свои роднини. Пациентката била с нервна криза и изтръпване на ръката и е поставено успокоително, като й казали да изчака действието на лекарството. По същото време постъпило и дете, което е прието в манипулационната за преглед. Придружителките на жената обаче нахлули в отделението с мобилен телефон и започнали да снимат и да крещят на сестрата, че „нищо не прави". После нахлули в стаята при детето и там скандалът продължил. Медиците опитали да отнемат телефона от ръката на придружителките, защото е забранено да се влиза и снима. Тогава една от жените блъснала медицинската сестра.