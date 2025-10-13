Кола тегли тротинетка, водачът падна и се потроши

Водач на тротинетка пострада сериозно при падане. Инцидентът се е случил около 13:55 часа в събота, в района на санданското село. Ласкарево.

Индивидуално електрическо превозно средство с неустановени марка и модел, управлявано от 85-годишен мъж от с. Ласкарево е спукало предната си гума. Водачът извикал свой познат от селото да му помогне. Тротинетката бил закачена с въже за лек автомобил „Шкода Фабия" с 62-годишен водач от същото село. По време на пътуването 85-годишният мъж е паднал и пострадал с комоцио и охлузни рани по ръцете и краката.

На водача на лекия автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.