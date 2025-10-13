Почерпен шофьор с дрога в колата блъсна пиян пешеходец

Почерпен шофьор блъсна пиян пешеходец, който е вървял по пътното платно. Инцидентът е станал в събота около 23:30 часа на първостепенен път Е-79 между с. Долна Градешница и гр. Кресна. Лек автомобил „БМВ" с 24-годишен водач от гр. Кресна е блъснал с предната си дясна част 53-годишен мъж от гр. Кресна, който се е движил по пътната лента. Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели положителен резултат за употреба на наркотично вещество и наличие на 0,43 промила алкохол в издишания въздух. На пешеходеца е направена проба за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,29 промила. В хода на работата по случая, от полицейските служители е извършена проверка на лекия автомобил, където е открито около 0,47 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. 24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.